В Госдепе заявили, что готовы начать диалог с РФ по контролю над вооружениями

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США готовы вступить в диалог с Россией по разработке системы контроля над вооружениями после 2026 года и управлению ядерными рисками. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя Госдепа.

Он напомнил о соответствующем публичном заявлении советника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана. Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков сообщил, что Москва получила от Вашингтона предложения по возобновлению диалога по стратегической стабильности и контролю над вооружениями, которые сейчас изучаются.

Ранее сообщалось, что Штаты решили модернизировать свою основную атомную бомбу B61 до варианта B61-13, не меняя общего числа ядерных боеприпасов в своих арсеналах. Обновленный вариант должен будет заменить часть запасов В61-7.

До этого глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил об отсутствии угрозы ядерной войны. При этом он посоветовал США ответственно отнестись к обязанностям в рамках Договора об ограничении стратегических вооружений, поскольку у них огромный запас ядерного оружия.

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