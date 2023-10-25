Матвиенко пригрозила США последствиями при невыполнении обязательств по ДВЗЯИ

Фото: пресс-служба Совета Федераций

Если США не будут выполнять свои обязательства по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), то Россия прекратит свое участие в нем. Об этом сообщила председатель Совфеда Валентина Матвиенко, передает ТАСС.

По ее словам, во время обсуждения закона об отзыве ратификации ДВЗЯИ было отмечено, что российская сторона хочет взять за основу справедливые принципы в работе нынешней системы международной безопасности. Поэтому, ратифицировав договор, РФ "проявила добрую волю" и заявила о желании внести вклад в глобальную безопасность, добавила Матвиенко.

Однако, как она утверждает, Москва предполагала, что Вашингтон ратифицирует ДВЗЯИ, но этого так и не случилось. Поэтому, отметила Матвиенко, после появления информации об отзыве Россией ратификации договора США сразу же забеспокоились.

"И если США и дальше не будут предпринимать шаги в плане выполнения своих обязательств, этот договор будет оставаться бутафорией, и участвовать в этой имитации дальше России нет никакого смысла", – подытожила она.

Ранее сенаторы Совфеда единогласно одобрили закон об отзыве Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Инициатива об отзыве ратификации ДВЗЯИ была внесена в Госдуму еще 13 октября. Позже спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что Москва 23 года ждала, что Вашингтон ратифицирует этот договор, но Штаты не сделали этого.

Законопроект отменяет статью 1 закона "О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний". В ней предлагается ратифицировать ДВЗЯИ, подписанный от имени России в Нью-Йорке 24 сентября 1996 года.

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