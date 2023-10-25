Совфед одобрил отзыв РФ ратификации договора о запрете ядерных испытаний

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Сенаторы Совфеда единогласно одобрили закон об отзыве Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом пишет РИА Новости.

Инициатива об отзыве ратификации ДВЗЯИ была внесена в Госдуму еще 13 октября. Позже спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что Москва 23 года ждала, что Вашингтон ратифицирует этот договор, но Штаты не сделали этого.

Законопроект отменяет статью 1 закона "О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний". В ней предлагается ратифицировать ДВЗЯИ, подписанный от имени России в Нью-Йорке 24 сентября 1996 года.

18 октября инициативу утвердили в Госдуме. В этот же день США осуществили подземные испытания на полигоне в Неваде, где ранее испытывалось ядерное оружие.

Комментируя отзыв ратификации ДВЗЯИ Госдумой РФ, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уточнил, что данное решение выравнивает положение России и США в этой сфере.

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