ГД начала процедуру выхода из договора о запрете ядерных испытаний

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Госдума начала процедуру отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Первое чтение законопроекта пройдет 17 октября. Об этом председатель ГД Вячеслав Володин написал в своем телеграм-канале.

По его словам, Россия 23 года ждала, что Америка ратифицирует этот договор, но Вашингтон не сделал этого "из-за своих двойных стандартов, безответственного отношения к вопросам глобальной безопасности".

Он подчеркнул, что РФ отзывает ратификацию ДВЗЯИ в интересах обеспечения безопасности страны. Штаты, продолжил Володин, должны понять, что "гегемония с их стороны ни к чему хорошему не приводит". По его словам, нужен диалог, основанный на принципах взаимного уважения, невмешательстве в дела суверенных государств и отсутствии двойных стандартов.

Россия сделает все для защиты своих граждан и для того чтобы глобальный стратегический паритет сохранился, заключил председатель ГД.

Законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ внесли в Госдуму 13 октября. Об этом заявил глава комитета ГД по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Ранее Владимир Путин сообщил, что РФ может отозвать ратификацию договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 1996 года, поскольку США сами до сих пор его не ратифицировали, хоть и подписали.

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