Путин не исключил отзыв ратификации договора о запрещении ядерных испытаний

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РФ может отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 1996 года, поскольку США сами до сих пор его не ратифицировали, хоть и подписали. Об этом в ходе Валдайского форума заявил Владимир Путин.

"Я сейчас не готов сказать, нам нужно проводить испытания или не нужно, но повести себя зеркально в отношениях с Соединенными Штатами, <...> в принципе, можно", – сказал президент России.

По его словам, в теории отзыва ратификации будет достаточно, чтобы возобновить ядерные испытания. Тем не менее данный вопрос должен решаться Госдумой, признал глава государства.

Ранее Путин высказался о возможности применения Россией ядерного оружия. Он напомнил, что военная доктрина РФ допускает использование оружия массового поражения только в качестве ответной меры или при наличии угрозы существованию государства.



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