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05 октября, 18:10

Политика

Путин напомнил о двух возможных причинах применения Россией ядерного оружия

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Российской военной доктриной предусмотрены два условия для применения ядерного оружия: в качестве ответной меры и при угрозе существованию государства. Об этом в ходе Валдайского форума напомнил Владимир Путин.

Президент РФ отметил, что считает эти условия достаточными и не видит смысла в том, чтобы понижать порог применения оружия массового поражения.

"Нет такой ситуации, при которой, допустим, сегодня что-то угрожало бы российской государственности и существованию российского государства", – пояснил он.

По словам главы государства, удар России в ответ на ядерную атаку любого потенциального противника не оставит последнему шансов на выживание. В связи с этим он уверен, что никто "в здравом уме и ясной памяти" не решит нападать на РФ с ядерным оружием.

"Хочу заверить всех, что на сегодняшний день ответ [России] является абсолютно неприемлемым для любого потенциального агрессора", – подытожил Путин.

Ранее глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что наличие у России ракетно-ядерного щита делает мечты некоторых западных политиков о стратегическом поражении РФ "абсолютно абсурдными".

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