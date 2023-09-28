Нарышкин рассказал, как ракетно-ядерный щит РФ влияет на Запад

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Факт того, что у России есть ракетно-ядерный щит, делает мечты некоторых политиков на Западе о стратегическом поражении РФ "абсолютно абсурдными". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на председателя Российского исторического общества, директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина.

"До сегодняшнего дня ракетно-ядерный щит защищает нашу страну", – сказал он во время открытия выставки "Эффект Курчатова – Александрова" в Государственном центральном музее современной истории РФ.

Ранее представитель постпредства РФ при ООН Дмитрий Глухов сообщил, что Россия прибегнет к проведению ядерных испытаний только в том случае, если США сделают это первыми.

По словам дипломата, особую озабоченность вызывает то, что Штаты не первый год сохраняют открытым вопрос о возвращении к данным испытаниям, будучи страной, которая единственная применила ядерное оружие и удерживает лидерство по числу проведенных испытаний.

Ранее председатель 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Чаба Кереши заявил, что мир находится ближе к глобальной катастрофе, чем когда-либо в этом столетии. Он добавил, что применение ядерных вооружений повлечет выход ситуации из-под контроля, так как ограниченной ядерной войны не существует.

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