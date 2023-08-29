Россия проведет ядерные испытания, только если США сделают это первыми – миссия РФ в ООН

Фото: 123RF/neilld

Россия прибегнет к проведению ядерных испытаний только в том случае, если Соединенные Штаты сделают это первыми. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя постпредства РФ при ООН Дмитрия Глухова на заседании Генассамблеи всемирной организации.

По словам дипломата, особую озабоченность вызывает то, что США не первый год сохраняют открытым вопрос о возвращении к данным испытаниям, будучи страной, которая единственная применила ядерное оружие и удерживает лидерство по числу проведенных испытаний.

Именно по этой причине Вашингтон не ратифицирует Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), добавил Глухов. На этом фоне российская сторона не признает право США выступать с какими-либо обвинениями в свой адрес.

Ранее председатель 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Чаба Кереши заявил, что мир находится ближе к глобальной катастрофе, чем когда-либо в этом столетии. Он добавил, что применение ядерных вооружений повлечет выход ситуации из-под контроля, так как ограниченной ядерной войны не существует.

До этого заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс сообщила, что американская сторона призывает все государства, у которых есть ядерные вооружения, объявить мораторий на их испытание.