В СБ РФ назвали размещение ядерного оружия в Минске ответом на агрессию Запада

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Размещение в Белоруссии российского ядерного оружия стало следствием агрессивного поведения Запада у границ двух государств. Об этом в интервью "Российской газете" заявил замсекретаря Совбеза РФ Алексей Шевцов.

"Агрессивное поведение западных соседей у рубежей Союзного государства вынудило нас <...> разместить в Белоруссии российское тактическое ядерное оружие, увеличить боевой потенциал авиационной составляющей совместной региональной группировки войск", – сказал он.

По словам Шевцова, еще до начала СВО из Белоруссии хотели сделать вторую "анти-Россию" по аналогии с Украиной. Для этого Запад наращивал политическое, военное и экономическое давление на Минск, спонсировал местную оппозицию и готовил боевиков, утверждает представитель Совбеза.

В марте российская и белорусская стороны договорились о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. В конце июля белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил, что большую часть оговоренного ядерного оружия уже доставили в страну.

Говоря об условиях возможного вывода ядерного оружия из Белоруссии, в российском МИД заявили, что это станет возможным только после того, как Запад откажется от деструктивного курса в отношении Москвы, а США выведут собственное ядерное оружие из Европы.



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