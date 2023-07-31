В МИД РФ назвали условие для вывода российского ядерного оружия из Белоруссии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Вывод российского ядерного оружия с территории Белоруссии станет возможен только после того, как Запад откажется от деструктивного курса в отношении России, а США выведут собственное ядерное оружие из Европы. Об этом заявил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

"Размещение российского тактического ядерного оружия на территории Белоруссии стало ответной мерой на многолетнюю дестабилизирующую ядерную политику НАТО и Вашингтона", – сказал он в беседе с РИА Новости.

Дипломат заметил, что в последние годы в европейской безопасности произошли серьезные изменения, что также привело к соответствующей реакции РФ. По его словам, нахождение ядерного оружия в Белоруссии обусловлено необходимостью обеспечения безопасности Союзного государства.

В конце марта российская и белорусская сторона договорились о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. По словам Путина, оно будет размещено без нарушения действующих международных соглашений.

В конце июля белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил, что большую часть оговоренного ядерного оружия уже доставили в Белоруссию. Его охраной занимаются российские и белорусские военные.



Контроль над ядерным оружием в Белоруссии остается у России