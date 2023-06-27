Лукашенко заявил, что большую часть ядерного оружия РФ уже завезли в Белоруссию

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Значительная часть российского ядерного оружия, которое планируется разместить в Белоруссии, уже доставили на территорию страны. Об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко.

"Уже часть ядерного оружия – не буду говорить, сколько, большая часть – завезена в Беларусь. Удивительно, что не отследили", – цитирует его агентство БелТА.

Он уточнил, что охраной прибывшего ядерного оружия занимаются российские и белорусские военные. По его словам, бойцы ЧВК "Вагнер" к этой работе привлечены не будут, а заявления о противоположном являются вбросами.

"За сохранность оружия персональную ответственность несу прежде всего я", – заметил белорусский лидер.

Лукашенко добавил, что обслуживанием размещенного в его стране ядерного оружия занимаются российские военнослужащие, поскольку у местных военных нет соответствующего опыта.

В конце марта российская и белорусская сторона договорились о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. По словам Путина, оно будет размещено без нарушения действующих международных соглашений.

Как позже рассказывал Лукашенко, идея размещения российского ядерного оружия в стране принадлежит ему. По его словам, это обусловлено необходимостью обеспечения безопасности Белоруссии.



Контроль над ядерным оружием в Белоруссии остается у России