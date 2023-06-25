Лавров назвал бурным потоком сознания слова Байдена и Зеленского о ядерной угрозе от РФ

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Заявления американского президента Джо Байдена и главы Украины Владимира Зеленского о ядерной угрозе являются бурным потоком сознания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу МИД РФ Сергея Лаврова.

"Мне трудно комментировать то, что президент США в последнее время говорит, как, в общем, и другим обозревателям, которые задаются вопросом, как это все истолковывать. Я бы сейчас не стал придавать слишком большого значения словесным эскападам", – указал министр.

Слова украинского президента стали еще более бурным потоком, сказал он. Лавров добавил, что не в силах отвечать за психологическое состояние людей, которые демонстрируют свою неадекватность.

До этого Лавров заявил, что Россия контролирует тактическое ядерное оружие, которое разместят в Белоруссии. Все действия соответствуют международным обязательствам. По словам министра, Вашингтон уже размещал ТЯО на территории пяти стран НАТО. Россия призывала США убрать ядерное оружие на свою территорию, напомнил глава ведомства.

Ранее Владимир Путин заявлял, что размещение ядерного оружия в Белоруссии начнется 7–8 июля. В эти дни должна закончиться подготовка сооружений, после чего начнутся мероприятия по размещению оружия, отметил он.

Эксперт оценил заявление, что контроль над ядерным оружием в Белоруссии останется у РФ