Лавров заявил о сохранении контроля РФ над размещенным в Белоруссии ядерным оружием

Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Россия контролирует тактическое ядерное оружие, которое разместят в Белоруссии. Все действия соответствуют международным обязательствам, сообщил в эфире телеканала ОНТ глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Это никоим образом не нарушает ни одно международное обязательство ни Белоруссии, ни Российской Федерации, в том числе обязательства по Договору о нераспространении ядерного оружия", – отметил он.

По словам министра, Вашингтон уже размещал ТЯО на территории пяти стран НАТО. Россия призывала США убрать ядерное оружие на свою территорию, напомнил глава ведомства.

"Мы к этому были готовы долгие годы, если американцы, как и мы, оставят свои тактические ядерные боеприпасы на своей территории и ликвидируют инфраструктуру применения ядерного оружия, которое они создали на территории пяти неядерных государств", – сказал он.

Ранее Владимир Путин заявлял, что размещение ядерного оружия в Белоруссии начнется 7–8 июля. В эти дни должна закончиться подготовка сооружений, после чего начнутся мероприятия по размещению оружия, отметил он.

В конце марта российская и белорусская сторона договорились о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. По словам Путина, оно будет размещено без нарушения действующих международных соглашений.

МИД РФ сообщал, что контроль над ядерным оружием в Белоруссии останется у Москвы. Обеспечение безопасности в военно-ядерной сфере стало вынужденным шагом для Белоруссии и РФ из-за политики НАТО и изменений, которые произошли внутри европейской безопасности, добавили в ведомстве.

Эксперт оценил заявление, что контроль над ядерным оружием в Белоруссии останется у РФ