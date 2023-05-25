В МИД РФ заявили, что контроль над ядерным оружием в Белоруссии останется у РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Белоруссия присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в качестве государства, которое не владеет таковым оружием. Влияние над ним остается у российской стороны, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. Об этом сообщает РИА Новости.

"Осуществляемые меры полностью соответствуют и нашим международно-правовым обязательствам. Прежде всего, это относится к ДНЯО", – сказал он.

В части соблюдения Будапештского меморандума в том числе не присутствует никаких противоречий, подчеркнул Галузин.

"Передача контроля над ядерными вооружениями от российской стороны к белорусской не происходит", – добавил замглавы МИД РФ.

Он напомнил, что концепция безопасности Союзного государства еще находится в процессе разработки, но при этом ее положения будут совпадать с прилагаемыми Москвой и Минском усилиями относительно укрепления общей обороноспособности.

К тому же, подчеркнул замглавы МИД РФ, обеспечение безопасности в военно-ядерной сфере стали вынужденным шагом для Белоруссии и РФ из-за политики НАТО и из-за изменений, которые произошли внутри европейской безопасности.

"Как известно, страны Альянса, открыто стремящиеся нанести РФ стратегическое поражение, официально объявили себя ядерным Альянсом и продолжают активно развивать практику совместных ядерных миссий. Эта практика опирается на ядерное оружие США, развернутое на передовых базах в Европе и Турции, откуда оно может оперативно поражать стратегические цели на территории РФ и Белоруссии", – напомнил он.

В отличие от США, РФ и Белоруссия действуют в рамках Союзного государства, если дело касается ядерной сферы. В соответствии с подходами, которые были изложены в документах объединения, территория Союзного государства образует единое оборонное пространство, отметил замглавы МИД.

Отвечая на вопрос о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии, Галузин сказал, что РФ и Белоруссия действовали и продолжат действовать в так, как сочтут нужным для того, чтобы обезопасить свои территории.

"В отличие от той же НАТО, где абсолютно все решения подчинены все более неприкрытому диктату США, мы сами для себя решаем что, как и когда предпринимать", – добавил он.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что контроль за размещаемым в Белоруссии нестратегическим ядерным оружием остается за Россией. Он пояснил, что РФ не передает Белоруссии ядерное оружие, а лишь размещает в специальном хранилище на территории республики.

