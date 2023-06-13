Лукашенко заявил, что размещение тактического ядерного оружия было его требованием к РФ

Фото: kremlin.ru

Размещение на территории Белоруссии тактического ядерного оружия (ТЯО) не является шантажом со стороны РФ. Президент республики Александр Лукашенко заявил, что сам потребовал от Москвы разместить его. Об этом сообщает агентство БелТА.

"Россия ни к чему не стремится, размещая ТЯО в Белоруссии. Не в России дело", – ответил он.

Таким образом белорусский лидер прокомментировал заявления западных СМИ, которые назвали размещение оружия в Белоруссии попыткой ядерного шантажа в преддверии саммита НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11–12 июля.

По словам Лукашенко, размещение оружия на территории республики было его просьбой, с которой он обратился к РФ, тем самым гарантируя Белоруссии безопасность.

"Сначала я просил президента РФ Владимира Путина. Потом я настоятельно, по-дружески потребовал: верни мне пока это оружие. Мне его достаточно", – резюмировал он.

Ранее российский лидер заявлял, что размещение ядерного оружия в Белоруссии начнется 7–8 июля. В эти дни должна закончиться подготовка сооружений, после чего начнутся мероприятия по размещению оружия, отметил он.

В конце марта российская и белорусская сторона договорились о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. По словам Путина, оно будет размещено без нарушения действующих международных соглашений.

МИД РФ сообщал, что контроль над ядерным оружием в Белоруссии останется у Москвы. Обеспечение безопасности в военно-ядерной сфере стало вынужденным шагом для Белоруссии и РФ из-за политики НАТО и изменений, которые произошли внутри европейской безопасности, добавили в ведомстве.



Путин заявил, что размещение российского ядерного оружия в Белоруссии начнется в июле