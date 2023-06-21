15:13Безопасность
Путин заявил, что российская ядерная триада позволяет обеспечивать глобальный баланс сил
Фото: kremlin.ru
Ядерная триада РФ помогает обеспечить глобальный баланс сил, заявил Владимир Путин в рамках встречи с выпускниками высших военных учебных заведений.
"Вооружение российской ядерной триады позволяет эффективно и гарантированно обеспечить стратегическое сдерживание и поддерживать глобальный баланс сил", – передает РИА Новости его слова.
Президент РФ обратил внимание, что этого удалось достичь благодаря многолетней успешной работе отечественных предприятий, конструкторских бюро, инженеров, военных и гражданских специалистов.
Ранее российский лидер заявил, что страны Запада провоцируют РФ на жесткие действия и применение ядерного оружия. Однако, по его словам, этого не будет, поскольку у Украины отсутствуют успехи на линии фронта.
В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила, что гипотетическое применение Россией ядерного оружия возможно только в оборонительных целях и ограничено чрезвычайными обстоятельствами.
До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что у Альянса нет необходимости менять ядерную конфигурацию в связи с действиями РФ.
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