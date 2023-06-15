Генсек НАТО заявил, что действия РФ не требуют изменений в ядерной конфигурации Альянса

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НАТО не видит действий России, которые бы потребовали изменения ядерной конфигурации Альянса, однако будет пристально наблюдать за ситуацией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга.

"Мы пока не видим действий России, которые бы потребовали изменения ядерной конфигурации альянса, но мы продолжаем пристально следить за действиями Москвы", – ответил он на вопрос о размещении российского ядерного оружия в Белоруссии.

В конце марта Москва и Минск договорились о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. К развертыванию вооружений приступят 7–8 июля, к этому периоду должна завершиться подготовка необходимых для этого сооружений.

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что не будет колебаться при применении ядерного оружия в случае агрессии против страны. По его словам, размещение ядерного оружия в Белоруссии было сделано для того, "чтобы ни одна нога каких-то сволочей не ступала больше на белорусскую землю".

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