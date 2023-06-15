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12:24

Политика

Россия может использовать ядерное оружие только в оборонительных целях – Захарова

Фото: телеграм-канал "Мария Захарова"

Гипотетическое применение Россией ядерного оружия возможно только в оборонительных целях и ограничено чрезвычайными обстоятельствами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Российская политика в области ядерного сдерживания носит сугубо оборонительный характер, а гипотетическое использование ядерного оружия четко ограничивается чрезвычайными обстоятельствами в рамках сугубо оборонительных целей", – приводит ТАСС ее слова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у Альянса нет необходимости менять ядерную конфигурацию в связи с действиями РФ. При этом он добавил, что НАТО будет пристально следить за обстановкой.

До этого Москва и Минск договорились о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. К развертыванию вооружений приступят 7–8 июля, к этому периоду должна завершиться подготовка необходимых для этого сооружений.

В ICAN заявили, что США тайно разместили ядерные боеголовки в Европе

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