В МИД РФ отреагировали на заявления о планах США и НАТО нанести России поражение

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Россия оставляет за собой право на дополнительные меры в сфере безопасности в условиях планов США и НАТО нанести ей "стратегическое поражение". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя деятельность США в области ядерных вооружений.

"В условиях <...> тотальной гибридной войны и заявленного США и НАТО намерения нанести нам "стратегическое поражение" рассчитывать и дальше на отсутствие каких-либо <...> контрмер <...> было бы примером легкомыслия. <...> Мы оставляем за собой право на дополнительные шаги по обеспечению безопасности России", – приводятся ее слова на сайте ведомства.

Захарова также коснулась заявления координатора Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия Алисии Сандрес-Закре, раскритиковавшей США за размещение в Европе более 100 ядерных боеголовок. По ее словам, расширение географии складирования американских ядерных припасов не может не вызывать беспокойства.

В этой связи представитель МИД РФ особо подчеркнула, что, в отличие от Запада, российско-белорусское сотрудничество в ядерной сфере происходит в рамках Союзного государства, которое имеет общую территорию и военную доктрину.

Ранее Сандрес-Закре сообщила, что США тайно, без официальных заявлений разместили на авиабазах в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции порядка 150 ядерных снарядов. По ее словам, подобные действия повышают риск развязывания ядерной войны.

