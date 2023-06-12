В ICAN заявили, что США тайно разместили ядерные боеголовки в Европе

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Порядка 150 ядерных снарядов без каких-либо официальных заявлений разместили США на авиабазах в Европе. Об этом заявила координатор политики и исследований Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алисия Сандерс-Закре.

Согласно оценкам ICAN, ядерные боеголовки США размещены в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.

"По оценкам независимых экспертов, на авиабазах США в этих странах размещено около 150 боеголовок", – приводит ее слова РИА Новости.

Сандерс-Закре подчеркнула, что организация невероятно обеспокоена размещением ядерного оружия в любой европейской стране. По ее словам, подобные действия, как и во времена Кубинского ракетного кризиса, становятся потенциальной пусковой точкой, которая увеличивает риск ядерной войны.

Европейские страны, призывающие весь мир к прозрачности в отношении ядерных вооружений, откровенно лицемерят, считает Сандерc-Закре.

Ранее стало известно, что мировые ядерные державы, в том числе Россия и Соединенные Штаты, активно модернизируют свои арсеналы, а количество развернутых ядерных боеголовок возрастает. Соответствующие данные предоставил Стокгольмский международный института исследования проблем мира (SIPRI).

Путин заявил, что размещение российского ядерного оружия в Белоруссии начнется в июле