Британия и США заключили партнерство для выдавливания РФ с рынка атомной энергетики

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Великобритания и США объявили, что заключают партнерство о области атомной энергетике для дальнейшей борьбы с РФ на мировом рынке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра Великобритании Риши Сунака.

"Для поддержки критически важной отрасли чистой энергетики, наших амбиций по достижению углеродной нейтральности и недопущения России на глобальный рынок гражданской ядерной энергетики, Великобритания и США запустят новое гражданское партнерство в области ядерной энергетики", – указано в распространенной канцелярией "Атлантической декларации".

Комментируя декларацию, британский премьер напомнил о рисках. Он отметил, что Россия и Китай могут манипулировать и использовать открытость США и Соединенного Королевства.

"Такие страны как Китай или Россия хотят манипулировать или использовать нашу открытость, красть нашу интеллектуальную собственность, использовать технологии для авторитарных целей и лишить доступа к критически важным ресурсам, как энергия. Они не одержат верх", – заметил Сунак.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Венгрия продолжит блокировать попытки Евросоюза ввести санкции против ядерной энергетики РФ, так как против запретов сотрудничества в этой области.

Он добавил, что Венгрия продолжит сдерживать попытки ввести санкции, потому что от этого зависит сотрудничество с Росатомом по проекту АЭС "Пакш-2".



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