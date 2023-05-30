Гросси заявил, что МАГАТЭ следит за применением ядерных материалов на Украине

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Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) следит за тем, чтобы ядерные материалы на Украине не могли быть использованы в военных целях, сказал глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси на Совбезе ООН.

"В дополнение к нашей работе по ядерной безопасности мы также продолжаем нашу жизненно важную деятельность по проверке гарантий на всей территории Украины, чтобы не допустить использования ядерного материала в военных целях", – приводит ТАСС слова Гросси.

Ранее сообщалось, что Запорожскую АЭС перевели на резервное электроснабжение. Причиной являются отключения последней высоковольтной линии классом напряжении 750 киловольт. Отмечается, что радиационный фон на АЭС, в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения находится в норме.