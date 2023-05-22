Запорожскую АЭС перевели на резервное электроснабжение

Фото: пресс-служба УНМ ДНР

Собственное электропитание Запорожской атомной электростанции перевели на дизельные генераторы. Причиной являются отключения последней высоковольтной линии классом напряжении 750 киловольт. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на АЭС.

"В результате отключения высоковольтной линии 750 кВт "Днепровская" Запорожская АЭС потеряла внешнее электроснабжение", – отмечается в сообщении.

Согласно информации, в настоящее время выясняются причины отключения линии. Радиационный фон на АЭС, в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения находится в норме.

До этого СМИ сообщали, что генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси планирует направить Совбезу ООН проект соглашения по безопасности Запорожской АЭС до конца мая.

Кроме того, Рафаэль Гросси назвал ситуацию в районе Запорожской атомной электростанции непредсказуемой и потенциально опасной. Он уточнил, что эксперты МАГАТЭ, находящиеся на станции, знают об объявленной эвакуации жителей из расположенного неподалеку от станции города Энергодар.