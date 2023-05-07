Рогов заявил, что режим Зеленского является единственной угрозой для Запорожской АЭС

Фото: ТАСС/Андрей Рубцов

Единственную угрозу для Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) представляет режим украинского лидера Владимира Зеленского, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. Он призвал руководителя Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси прекратить "ритуальные танцы". Его слова приводит РИА Новости.

"Все это напоминает ритуальные танцы, которые давно уже пора прекратить. Гросси постоянно заявляет об обеспокоенности чем-либо, но не говорит главного – единственная опасность для Запорожской АЭС исходит от режима Зеленского и украинских боевиков, занимающихся ядерным терроризмом", – высказался он.

Рогов также обратил внимание, что сообщения Гросси о непредсказуемости ситуации на ЗАЭС могут означать, что Украина готовится совершить диверсию в отношении станции. По его мнению, международное агентство просто пытается заранее снять с себя ответственность.

Член главного совета администрации региона считает, что глава МАГАТЭ позже будет заявлять, что предупреждал о существующей опасности. Рогов потребовал, чтобы агентство вмешалось и повлияло на украинское командование.

Ранее Гросси назвал ситуацию в районе ЗАЭС непредсказуемой и потенциально опасной. Он уточнил, что эксперты МАГАТЭ, находящиеся на станции, знают об объявленной эвакуации жителей из расположенного неподалеку от станции города Энергодар. Отмечается, что именно в этом городе проживает большая часть сотрудников станции, так что эксперты организации следят за ситуацией на предмет возможного влияния на ядерную безопасность.

Об эвакуации жителей из населенных пунктов Запорожской области до этого сообщил вице-премьер региона по экономике Андрей Козенко. По его словам, планируется добровольная эвакуация около 70 тысяч жителей из-за усилившихся обстрелов со стороны ВСУ.



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