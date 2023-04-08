Украинские войска в октябре 2022 года предприняли неудачную попытку захватить ЗАЭС – СМИ

Фото: ТАСС/Андрей Рубцов

Украинские войска в октябре 2022 года предпринимали неудачную попытку захватить Запорожскую атомную электростанцию, находящуюся под контролем России. Об этом пишет британская газета Times.

Согласно данным газеты, операцию проводила группировка численностью порядка 600 военнослужащих из элитных подразделений. Они были вооружены автоматическими гранатометами и крупнокалиберными пулеметами, а их приказом было провести штурм для захвата ЗАЭС.

В газете отмечают, что ранее киевские власти не признавали факта атаки на атомную электростанцию. Изданию об этом рассказали задействованные в той операции украинские силы, в том числе из военной разведки и военно-морского флота.

При этом, по словам одного из украинских офицеров, которого цитирует газета, у станции организована очень плотная оборона.

Ранее сообщалось, что ударный дрон ВСУ, произведенный в Польше, упал в непосредственной близости от Запорожской АЭС. Командир подразделения ВС РФ, обеспечивающего безопасность АЭС заявил, что расположение обломков беспилотника может свидетельствовать о планировавшейся атаке на инфраструктуру ЗАЭС.

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