Гендиректор МАГАТЭ призвал принять меры для защиты Запорожской АЭС от атак

Фото: ТАСС/Андрей Рубцов

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал принять меры, чтобы защитить Запорожскую АЭС от атак, сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что ситуация не улучшается, а военные действия вокруг этой территории усиливаются.

Гросси приехал на Запорожскую АЭС 29 марта. Он посещает станцию в Энергодаре уже во второй раз. Была собрана делегация из 11 человек: руководитель МАГАТЭ, три инспектора, которые прибыли для ротации, и семь граждан, которые являются представителями департамента безопасности и поддержки ООН.

Руководитель концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа уточнил, что три специалиста из Словакии, Франции и Японии останутся на АЭС примерно на два месяца.

Ранее Гросси сообщил, что МАГАТЭ уже не рассматривает возможность создания демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС. По его словам, в агентстве считают, что подобное вызовет дополнительные сложности, особенно в зоне проведения спецоперации.

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