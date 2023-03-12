Киев срывает создание безопасной зоны вокруг ЗАЭС – Рогов

Фото: Минобороны РФ

Украинская сторона саботирует создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. Об этом в беседе с РИА Новости заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Режим Зеленского срывает любое продвижение в вопросе создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, отказываясь давать какие-либо гарантии по недопущению обстрела атомной станции и ее города-спутника Энергодара", – сказал он.

По его словам, безопасность электростанции способны обеспечить только два фактора, а именно отсутствие обстрелов, а также наличие охраны, которую сейчас осуществляет Росгвардия.

Рогов считает, что поставленное Киевом условие о демилитаризации зоны вокруг АЭС направлено на то, чтобы затем, воспользовавшись моментом, захватить объект.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что договоренности об установлении безопасной зоны вокруг ЗАЭС были близки, однако их заблокировала украинская сторона. Он напомнил, что РФ договаривалась с МАГАТЭ о создании зоны ядерной безопасности, однако Киев ставил условие о демилитаизации.



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