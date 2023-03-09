Лавров заявил, что Киев заблокировал договоренность о безопасной зоне вокруг ЗАЭС

Фото: пресс-служба УНМ ДНР

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что договоренность об установлении безопасной зоны вокруг Запорожской АЭС была близка, однако ее заблокировала украинская сторона.

Глава внешнеполитического ведомства обратил внимание на то, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в рамках своего визита на Украину увязал вопрос продления зерновой сделки с необходимостью "демилитаризации Запорожской АЭС".

Лавров, комментируя его слова, сделал акцент на том, что российская сторона на протяжении нескольких месяцев активно сотрудничала с гендиректором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси по вопросу объявления ЗАЭС зоной ядерной безопасности. По его словам, о демилитаризации заявляла только сама Украина.

"Договоренность была близка, мы готовы были ее поддержать, но она была заблокирована Киевом, который как раз и выдвигает предварительные условия насчет военнопленных и демилитаризации ЗАЭС", – передает РИА Новости его слова.

Ранее два энергоблока Запорожской АЭС начали переводить в режим холодного останова после атаки ВСУ по Днепровской ЛЭП, последней линии, питавшей электростанцию.

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал случившееся провокацией, призванной показать якобы неспособность России обеспечить безопасность на ЗАЭС, и в этом контексте призвал мировое сообщество повлиять на украинские власти.

В пресс-службе ЗАЭС уточнили, что рисков нарушения пределов безопасности на объекте нет, работу электростанции обеспечивают дизель-генераторы.



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