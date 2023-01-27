Захарова призвала МАГАТЭ внимательно изучить данные о размещении Киевом вооружений на АЭС

Фото: пресс-служба УНМ ДНР

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала МАГАТЭ не делать поспешных выводов о том, что на украинских станциях отсутствует военная техника. Она призвала агентство внимательно отнестись к информации РФ о размещении Киевом вооружений на территориях АЭС.

"Считали бы необходимым, чтобы руководство секретариата МАГАТЭ внимательно отнеслось к этой информации, не опиралось на скоропалительные сообщения своих инспекторов о том, что никакой подобной деятельности на АЭС они не замечают", – приводит ТАСС ее слова.

Дипломат попросила тщательно проверить территории АЭС и оценить реальную обстановку.

Ранее директор СВР Сергей Нарышкин сообщил, что украинские войска складируют поставляемые западными странами вооружения на территориях атомных электростанций, понимая, что это убережет их от российских ударов.

По его словам, это касается прежде всего боеприпасов большого калибра, дефицитных и дорогих ракет для зарубежных систем ПВО, а также реактивных систем залпового огня HIMARS. Согласно данным СВР, только за последнюю не­делю декабря прошлого года на Ровенскую АЭС было доставлено несколько вагонов таких вооружений.

Позднее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что инспекторы не обнаружили военную технику на территориях украинских атомных электростанций.

Он еще раз напомнил о необходимости создания безопасной зоны вблизи Запорожской АЭС. Для контроля за ситуацией инспекторы международного агентства должны присутствовать на всех украинских станциях, добавил Гросси.



Инспекторы МАГАТЭ не обнаружили военную технику на украинских АЭС

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