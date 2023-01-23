Песков счел важными контакты РФ и МАГАТЭ на фоне хранения ВСУ боеприпасов на АЭС

Фото: пресс-служба УНМ ДНР

Продолжение взаимодействия России и МАГАТЭ является особенно важным в условиях хранения Вооруженными силами Украины (ВСУ) боеприпасов на территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Появление этой информации подчеркивает актуальность такого контакта", – цитирует представителя Кремля "Интерфакс".

При этом встречи с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в графике Путина нет, уточнил Песков, не отрицая заинтересованности РФ в проведении переговоров.

Сообщения о складировании украинскими военными боеприпасов в границах станции представитель Кремля назвал поводом для привлечения к ситуации экспертов МАГАТЭ.

Ранее Песков охарактеризовал ситуацию вокруг ЗАЭС как тревожную. Он уточнил, что беседа Путина и Гросси будет организована при необходимости. Однако обсуждение вопросов по ЗАЭС он назвал зоной ответственности "Росатома" и его главы Алексея Лихачева.



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