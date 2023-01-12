Песков назвал ситуацию вокруг ЗАЭС по-прежнему тревожной

Фото: пресс-служба УНМ ДНР

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о тревожной ситуации вокруг Запорожской АЭС. Его слова передает ТАСС.

"Она по-прежнему тревожная", – сказал Песков, уточнив, что ВСУ продолжают вести обрел объекта.

При этом разговор Владимира Путина с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси не запланирован в графике президента. Однако Песков не исключил разговора российского лидера с Гросси при необходимости, напомнив, что основными собеседника гендиректора организации являются "Росатом" и его глава Алексей Лихачев.

Ранее Лихачев сообщил о действиях "Росатома", направленных на повышение надежности станции. Специалисты компании занимались теплоснабжением и обеспечением устойчивого состояния ЗАЭС.

До этого член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов информировал, что над хранилищем ядерных отходов на ЗАЭС начали возводить защитный купол, который первое время будет защищать от осколков и ударов украинских беспилотников, а позже – и от более серьезных угроз.



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