Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Обстреливая Запорожскую АЭС, режим президента Украины Владимира Зеленского фактически играет жизнями не только своей страны, но и всего европейского континента, заявила представитель РФ Наталья Кармазинская в ходе выступления на ГА ООН.

Она подчеркнула, что Москва считает необходимым договориться о параметрах зоны защиты вокруг ЗАЭС, чтобы это не привело к снижению степени безопасности ядерного объекта.

"Главной угрозой безопасности ЗАЭС являются непрекращающиеся обстрелы со стороны украинских вооруженных сил, которые с середины июля осуществляют атаки на станцию, создавая реальную угрозу ее безопасности и риски техногенной аварии с радиационными выбросами", – приводит слова дипломата ТАСС.

В качестве примера Кармазинская привела обстрелы станции ВСУ 19 и 20 ноября. Она указала, что российская сторона распространила соответствующую информацию в СБ и ГА ООН, однако США и их союзники проигнорировали это.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия расценивает удары Киева по Запорожской атомной электростанции как ядерный терроризм. По его словам, за последние две недели ВСУ выпустили по ЗАЭС 33 крупнокалиберных снаряда. Большую часть ракет перехватили российские ПВО.



Россия обсуждает с МАГАТЭ международный мониторинг защитной зоны у ЗАЭС

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