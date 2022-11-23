Конструктивного вклада Киева по вопросу зоны безопасности вокруг ЗАЭС пока нет – Ульянов

Фото: ТАСС/URA.RU/Таисия Воронцова

Украина пока никак не поспособствовала продвижению консультаций по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, хотя для этого по большей части необходим именно ее конструктивный вклад, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, осуществляемые ВСУ массированные обстрелы ЗАЭС свидетельствуют о необходимости принятия срочных мер по обеспечению безопасности на объекте.

"Как долго продлятся консультации по созданию там "зоны защиты", предсказать трудно, поскольку не все зависит от секретариата МАГАТЭ и России. Требуется конструктивный вклад со стороны Киева. Его пока нет", – сказал Ульянов.

Он отметил, что конкретные условия предполагаемых договоренностей по данному вопросу пока не определены, однако Москва уверена, что они не поставят под сомнение ее контроль над ЗАЭС.

"Эти вопросы являются предметом переговоров, но можно уверенно сказать, что предполагаемые меры точно не поставят под сомнение контроль России над ЗАЭС", – подчеркнул он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что существенного прогресса в обсуждении создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС пока нет. Также он отметил, что это требование главным образом касается Киева, поскольку эксперты МАГАТЭ, призывавшие РФ отвести тяжелое вооружение, убедились в его отсутствии в районе объекта.

Минобороны РФ сообщило об обстрелах ЗАЭС 22 ноября

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