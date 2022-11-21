Эксперты МАГАТЭ сообщили о значительных повреждениях на Запорожской АЭС

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Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) посетили Запорожскую АЭС и выявили на территории станции значительные повреждения. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации специалистов, обстрелы привели к пробоинам в резервуарах для хранения конденсата. В связи с этим произошла нерадиоактивная утечка.

"Эксперты МАГАТЭ сегодня оценили степень ущерба, нанесенного интенсивным обстрелом ЗАЭС в выходные дни <...>. Они подтвердили, что несмотря на серьезность обстрела, ключевое оборудование осталось неповрежденным и нет никаких непосредственных угроз ядерной безопасности", – также указали в агентстве.

В МАГАТЭ подтвердили, что отработанное топливо и радиоактивные отходы при обстрелах не пострадали. Сейчас эти материалы находятся в специализированных хранилищах.

В настоящий момент в режиме холодной остановки находятся четыре реактора ЗАЭС. Еще два продолжают функционировать в режиме горячей остановки.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Международное агентство по атомной энергии потребовать от Киева прекратить обстрел Запорожской АЭС. Дипломат также напомнила об украинских ударах 19 и 20 ноября.

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