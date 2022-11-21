На Запорожской АЭС есть риск атомной аварии – Лихачев

Фото: Минобороны РФ

На Запорожской АЭС есть риск атомной аварии, о чем Россия информирует мировое сообщество, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев.

По его словам, очевидно, что Киев считает допустимым небольшой ядерный инцидент.

"Большой или небольшой, радиоактивность у Киева спрашивать не будет. Это будет прецедент, который навсегда изменит ход истории. Поэтому нужно сделать все, чтобы в мыслях ни у кого не было посягать на безопасность АЭС", – цитирует его ТАСС.

Лихачев также рассказал, что сразу после очередных обстрелов Запорожской АЭС "Росатом" провел переговоры о ситуации с руководством МАГАТЭ. После этого глава агентства Рафаэль Гросси провел переговоры с европейскими лидерами и донес им эту озабоченность.

Глава "Росатома" добавил, что благодаря стараниям руководства МАГАТЭ и лично Гросси с сентября на Запорожской АЭС был достаточно спокойный период. Однако за выходные зафиксировано не меньше 30 прилетов.

"Бьют прицельно, бьют по хранилищу отработавшего топлива, по спецкорпусу, по транспортным магистралям… повреждены дизель-генераторы. Не все, конечно, но некоторые из них", – сказал Лихачев.

Ранее гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что Владимир Путин находится в курсе всех нюансов текущей ситуации на Запорожской АЭС. По его словам, эксперты МАГАТЭ имели возможность беспрепятственно выполнять свои задачи на объекте.

Он подчеркнул, что вокруг станции необходимо создать зону безопасности, чтобы исключить угрозу ядерной катастрофы. По словам гендиректора МАГАТЭ, это особенно необходимо с учетом продолжающихся обстрелов. Также Гросси назвал ситуацию в районе ЗАЭС беспрецедентно нестабильной и требующей срочных действий.

19 ноября ВСУ нанесли 12 ударов по периметру электростанции. Шесть снарядов попали в систему охлаждения, еще три – в КПП-2. Пострадавших в результате обстрела не оказалось.

20 ноября обстрелы повторились. По территории АЭС было выпущено как минимум 15 снарядов. Падения были зафиксированы в спецкорпусе № 2, где хранится ядерное топливо, а также в районе сухого хранения ядерных отходов.

Инспекторов МАГАТЭ предупредили об опасности осмотров мест обстрелов на Запорожской АЭС

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