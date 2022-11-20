ВСУ обстреляли хранилище ядерного топлива на ЗАЭС – "Росэнергоатом"

Фото: Минобороны РФ

Украинские военные выпустили несколько снарядов по хранилищам ядерного топлива и отходов на Запорожской АЭС. Об этом в беседе с ТАСС сообщил советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа.

"Зафиксировано попадание в спецкорпус № 2, а там находится свежее ядерное топливо. И били опять по квадрату СХОЯТ (сухого хранения отработавшего ядерного топлива. – Прим. ред.)", – сказал он.

Карчаа отметил, что сейчас на территории электростанции строятся укрепления и они уберегли площадку с ядерными отходами от попадания осколков. Всего, по его словам, ВСУ выпустили порядка 15 снарядов, однако обстрел продолжается.

В настоящее время радиационный фон в районе АЭС остается в норме. Тем не менее сам факт обстрела ставит под угрозу ядерную безопасность, подчеркнул представитель "Росэнергоатома".

Накануне ВСУ нанесли 12 ударов по периметру электростанции. Шесть снарядов попали в систему охлаждения, еще три – в КПП-2. Пострадавших в результате обстрела не оказалось.

Ранее МАГАТЭ призвало Россию покинуть территорию ЗАЭС и отказаться от претензий на нее. В Агентстве выразили озабоченность случаями задержания персонала электростанции, а также ситуацией с энергоснабжением после обстрелов.

Комментируя этот призыв, депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что станция является собственностью России. Призывы МАГАТЭ он назвал неуместными.



Международное агентство по атомной энергии призвало РФ покинуть территорию ЗАЭС

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