МАГАТЭ призвало РФ отказаться от претензий на владение ЗАЭС

Фото: Минобороны РФ

Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии призвал Россию отказаться от "необоснованных претензий" на Запорожскую АЭС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на резолюцию МАГАТЭ.

Против этой резолюции проголосовали Россия и Китай, а воздержались Вьетнам, Индия, Кения, Намибия, Пакистан, Саудовская Аравия и ЮАР.

В документе совет МАГАТЭ выразил сожаление из-за попыток Москвы "завладеть" ЗАЭС и аннексировать территории Украины. В агентстве отметили, что озабочены из-за давления на украинский персонал станции и случаев их задержания. Кроме того, в резолюции указали на нарушение энергоснабжения после обстрелов прилегающих районов.

МАГАТЭ призвало Москву немедленно вывести российских "военнослужащих и другой персонал с ЗАЭС".

"(Совет управляющих) поддерживает неустанные усилия генерального директора и секретариата по решению вопросов, связанных с последствиями текущей ситуации на Украине для ядерной безопасности, физической ядерной безопасности и гарантий, в том числе по линии ИСАМЗ и за счет постоянного физического присутствия технических экспертов Агентства на ЗАЭС и других ядерных установках на Украине", – говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщили, что российские спецслужбы задержали сотрудника Запорожской атомной электростанции, который координировал удары ВСУ по объекту. Мужчина якобы сотрудничал с Киевом с самого начала спецоперации. Отмечалось, что в его обязанности входила передача мест нахождения российских военнослужащих и техники в Энергодаре. Он также якобы должен был сообщать, кто из представителей "Росатома" находится на территории ЗАЭС.



Международное агентство по атомной энергии призвало РФ покинуть территорию ЗАЭС

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!