Спецслужбы задержали инженера ЗАЭС, корректировавшего удары ВСУ по станции – СМИ

Фото: министерство обороны Российской Федерации

Специальные службы России задержали инженера службы физической защиты Запорожской АЭС, который координировал удары Вооруженных сил Украины по станции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видео допроса.

Задержанный рассказал, что сотрудничал с Киевом с самого начала спецоперации. В его обязанности входило сообщать места нахождения российских военнослужащих и техники в Энергодаре. Мужчина добавил, что позвонил своему руководству сразу после входа ВС РФ на территорию города и станции.

"Позже я ему позвонил и сказал, что российские военные находятся на территории Запорожской АЭС и осуществляют контрольно-пропускной режим, а также сообщил о местах дислокации техники и военных", – добавил подозреваемый.

Сотрудник станции пояснил, что ему также надо было сообщать, кто из представителей "Росатома" находится на территории Запорожской АЭС. Кроме того, во время обстрелов станции он якобы связывался со спецслужбами Украины и называл места попадания снарядов.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что на ЗАЭС нашли схрон со взрывчаткой, который Украина якобы оставила еще в феврале-марте. По его словам, Киев планировал завербовать сотрудника станции, который бы осуществил детонацию.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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