Сотрудникам ЗАЭС поступают угрозы из Киева – власти Запорожья

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Киевские власти распространяют угрозы в адрес работников ЗАЭС, запугивая их тюрьмой или расправой, рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Киевский режим продолжает доказывать свою варварскую и преступную сущность. Стремясь парализовать работу Запорожской АЭС", – сказал он в интервью РИА Новости.

Он уточнил, что суть угроз заключается в том, что все работники ЗАЭС якобы будут подвержены репрессиям, если Киеву удастся взять атомную станцию под контроль.

Рогов подчеркнул, что Запорожская область является частью Российской Федерации, поэтому ЗАЭС и ее сотрудники находятся под надежной защитой.

Ранее Рогов рассказал, что наступление украинских войск на Запорожье может начаться до зимы. По его словам, в настоящее время на запорожском направлении ведется перегруппировка украинских формирований.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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