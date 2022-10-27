Наступление ВСУ на Запорожскую область может начаться до зимы – Рогов

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Наступление украинских войск на Запорожье может начаться до наступления зимы, заявил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

По его словам, в настоящее время на запорожском направлении ведется перегруппировка украинских формирований. Армия Украины перебрасывает войска из Харьковской области в Днепропетровск.

"Все это является подтверждением того, что основное наступление украинских войск может начаться осенью именно на запорожской линии фронта", – заявил Рогов.

Он уточнил, что украинские боевики с помощью атак хотят отрезать от снабжения российские войска, которые защищают Херсонскую область. Кроме того, ВСУ будут стремиться захватить Запорожскую АЭС и выйти к Азовскому морю.

Член главного совета администрации региона отметил, что в случае необходимости врага встретят, в том числе армия и Росгвардия. Помимо этого, ожидается, что отразить атаки помогут прибывшие мобилизованные.

Ранее временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что город Запорожье превращается в Мариуполь. Он отмечал, что в областном центре разместились тысячи наемников ВСУ, а в промзонах создаются украинские войска.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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