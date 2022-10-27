Киев отказался от переговоров с РФ по указу Вашингтона – Песков

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Для властей России очевидно, что решение Украины отказаться от переговоров с РФ не было самостоятельным. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"При этом президент подчеркнул, что, ну очевидно, что подобное нежелание вести переговоры и отказ от уже согласованных пониманий произошел явно по указу", – передает РИА Новости его слова.

Представитель Кремля уточнил, указ поступил из Вашингтона.

Песков добавил, что российская сторона, в свою очередь, всегда поддерживала проведение переговоров и не скрывала, что будет обеспечивать свои интересы. Но Киев продемонстрировал полное нежелание возобновлять диалог, резюмировал он.

Ранее сообщалось, что Папа Римский Франциск предложил провести в Ватикане переговоры между Путиным и Зеленским, а также конференцию по безопасности в Европе с участием России, Украины, европейских стран и НАТО.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Эрдоган заявил о намерениях провести переговоры с Путиным и Зеленским в ближайшее время

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