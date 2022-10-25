В МИД РФ не исключили, что Запад может помогать Киеву в создании "грязной бомбы"

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Россия не исключает, что некоторые страны Запада могут оказывать содействие Киеву в создании "грязной бомбы", заявил замдиректора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов.

Дипломат выступил на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН, где рассказал, что украинская сторона поручила Институту ядерных исследований в Киеве и Восточному горно-обогатительному комбинату в городе Желтые воды изготовить "грязную бомбу". Воронцов также сообщил, что, согласно сведениям РФ, киевские власти ведут с некоторыми представителями западных стран переговоры о поставке компонентов для такой бомбы.

"Цель очевидна – обвинить Россию в применении оружия массового поражения. Власти Украины и их западные кураторы рассчитывают, что это выльется в мощную антироссийскую кампанию, подорвет доверие к Москве и ее партнерам, приведет к изоляции нашей страны на международной арене", – приводит слова дипломата ТАСС.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов рассказал, что "грязная бомба" представляет собой контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества, которые в случае разрушения распыляются ударной волной. По его словам, Украина может замаскировать взрыв под нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности.



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