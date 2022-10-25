В Киеве засуетились из-за данных о "грязной бомбе" – постпредство РФ при ООН

Фото: ТАСС/AP/Bebeto Matthews

Украинские власти засуетились из-за обнародованных РФ данных о планах Киева использовать "грязную бомбу". По некоторым данным, они спешно пытаются свернуть эту программу, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

"Если бы вы читали украинские телеграм-каналы, вы бы увидели, что сейчас поднялась большая суета в украинских правящих кругах из-за кампании, которую мы начали запускать, и есть много признаков того, что они пытаются своего рода свернуть эту программу", – цитирует его РИА Новости.

Тем не менее, по словам Полянского, риск применения Киевом "грязной бомбы" по-прежнему высок, поскольку президент Украины Владимир Зеленский хочет добиться прямого вооруженного столкновения НАТО с Россией. Он отметил, что такой ход событий чрезвычайно опасен, но выгоден для Киева.

"Это очень серьезная опасность, серьезная угроза. У Украины есть возможность и у Украины есть все причины для ее применения", – заявил Полянский.

Заместитель постпреда Великобритании при ООН Джеймс Кариуки в свою очередь заявил, что на заседании Совбеза всемирной организации российская сторона не представила никаких новых данных по "грязной бомбе".

"Мы не услышали каких-либо новых доказательств на этой закрытой встрече", – заявил он.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов рассказал, что Украина может замаскировать взрыв "грязной бомбы" под нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности.

По его словам, "грязная бомба" представляет собой контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества, которые в случае разрушения распыляются ударной волной.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Эксперты рассказали о возможных последствиях использования "грязной бомбы"

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