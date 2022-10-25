Песков назвал непозволительным отрицание планов Киева по созданию "грязной бомбы"

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Подход, который отрицает планы Украины по созданию "грязной бомбы", является непозволительным на фоне грозящей опасности. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он назвал такие утверждения далекими от серьезности, оставив подобные заявления на совести "этих самых телефонных собеседников".

"Еще раз акцентируем большую опасность, которая кроется в реализации тех самых планов, которые зафиксированы у украинцев", – приводит его слова "Газета.ру".

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил своему французскому коллеге Себастьяну Лекорню, что Киев может применить "грязную бомбу". Начальник войск РХБЗ РФ Игорь Кириллов рассказал, что Украина может замаскировать подрыв "грязной бомбы" под нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности. По его словам, после использования этого оружия датчики Международной системы мониторинга зафиксируют число радиоактивных изотопов в воздухе. Это якобы позволит обвинить Россию в применении ядерного оружия.

Однако главы МИД Британии и Франции Джеймс Клеверли и Катрин Колонна, а также госсекретарь США Энтони Блинкен отвергли эти утверждения. В их совместном заявлении отмечалось, что мир распознает любую попытку использовать это утверждение в качестве предлога для эскалации.



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