Шойгу заявил главе Минобороны Франции о возможном применении Украиной "грязной бомбы"

Фото: ТАСС/Минобороны РФ

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал министру обороны Франции Себастьяну Лекорню о том, что Киев может применить "грязную бомбу". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российское ведомство.

Уточняется, что Шойгу провел телефонные переговоры с Лекорню. В ведомстве рассказали, что они обсудили ситуацию на Украине, которая, по мнению Минобороны РФ, ведет к дальнейшей экскалации.

В министерстве добавили, что Шойгу высказал озабоченность в сторону предполагаемых провокаций со стороны Киева.

Ранее заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал, что один человек погиб в результате взрыва самодельного устройства в Херсоне. По его мнению, за терактом стоят власти Киева. Они будут продолжать осуществлять попытки по уничтожению гражданского населения, подчеркнул Стремоусов.

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