Британия, Франция и США отвергли сообщения о создаваемой Украиной "грязной бомбе"

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Главы МИД Британии и Франции Джеймс Клеверли и Катрин Колонна, а также госсекретарь США Энтони Блинкен заявили, что их страны отвергают утверждения РФ о том, что Украина готовится применить "грязную бомбу" на своей территории, передает РИА Новости.

В совместном заявлении говорится, что мир распознает любую попытку использовать это утверждение в качестве предлога для эскалации.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал министру обороны Франции Себастьяну Лекорню о том, что Киев может применить "грязную бомбу".

До этого заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал, что один человек погиб в результате взрыва самодельного устройства в Херсоне. По его мнению, за терактом стоят власти Киева. Они будут продолжать осуществлять попытки по уничтожению гражданского населения, подчеркнул Стремоусов.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



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