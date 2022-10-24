РФ направит в ООН письмо из-за планов Киева по провокации с "грязной бомбой"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Россия отправит специальное письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу из-за новостей о планах Украины создать провокацию с использованием "грязной бомбы". Информацией об этом поделился первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

"Дополнительные детали по планируемой Украиной провокации с "грязной бомбой", – написал он в Twitter, где рассказал о намерениях Киева.

По его словам, РФ уже 24 октября направит специальное письмо, где описаны цели Украины подставить Россию.

Ранее поступили сообщения, что правительство Украины готовится к осуществлению провокации на территории страны. Киевские власти хотят подорвать "грязную бомбу" или ядерный боеприпас небольшой мощности, а позже обвинить Россию в применении ядерного оружия.

В свою очередь, Владимир Путин заявил, что Киев совершает действия ядерного терроризма. Удары украинских военных по Запорожской АЭС наглядно демонстрируют атаки ядерного характера.

Позже начальник войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты ВС России Игорь Кириллов рассказал, что министерство обороны России привело в готовность силы и средства на случай, если ВСУ подорвут "грязную бомбу".

Россия поставит в ООН вопрос о подготовке Украиной "грязной бомбы" – Лавров

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