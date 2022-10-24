Фото: kremlin.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что угроза применения Киевом "грязной бомбы" реальна. Его слова передает ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента, опасность не исчезает из-за того, что некоторые страны не желают в нее верить.

"Угроза налицо", – подчеркнул он.

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в своем аккаунте в Twitter, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси готов отправить на Украину экспертов для проверки информации о "грязной бомбе".

"Во время разговора по телефону с Гросси я официально пригласил МАГАТЭ в экстренном порядке направить экспертов на мирные объекты на Украине. Он согласился. Нам нечего скрывать", – говорится в его публикации.

Ранее стало известно, что власти Украины готовятся к осуществлению провокации на территории страны. По данным источников, киевское правительство намерено подорвать "грязную бомбу" или ядерный боеприпас маленькой мощности, а затем обвинить Россию в применении ядерного оружия. Как отмечает информированный источник, подобное также станет причиной для развития антироссийских настроений в мировом сообществе.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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