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Власти Украины готовятся к осуществлению провокации на территории страны. По данным источников РИА Новости, киевское правительство намерено подорвать "грязную бомбу" или ядерный боеприпас маленькой мощности.

Задачей провокации Киева является намерение обвинить Россию в применении ядерного оружия. Как отмечает информированный источник, подобное также станет причиной для развития антироссийских настроений в мировом сообществе.

Разработка "грязной бомбы" возложена на руководящий состав Восточного горно-обогатительного комбината в Днепропетровской области, а также киевского Института ядерных исследований. По информации источника агентства, работы по созданию средства провокации будут завершены в ближайшее время.

Ранее бывший советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что в случае применения ядерного оружия Россией Владимир Путин станет законной целью США. Он объяснил, что подобное заявление вызвано тем, что глава российского государства "должен знать" о списке целей Вашингтона на указанный случай.

Как позже отметил сам Путин, акты ядерного терроризма совершает Украина. Удары киевского режима по Запорожской АЭС наглядно демонстрируют атаки ядерного характера.

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