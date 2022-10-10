13:31Политика
Путин предупредил Киев о жестких ответных мерах в случае продолжения терактов
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин предупредил украинскую сторону о жестких ответных мерах в случае продолжения терактов на территории России, передает ТАСС.
"В случае продолжения попыток проведения на нашей территории терактов, ответы со стороны России будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерации", – отметил глава РФ.
Ранее Путин заявил, что вина в попытке подрыва одного из участков газопровода "Турецкий поток" лежит на украинской стороне. При этом он подчеркивал, что уже был совершен целый ряд терактов и попыток подобных действий в отношении объектов социально значимой инфраструктуры РФ.
Президент РФ также указал на то, что все подобные провокации доказывают объективные сведения, включая показания самих задержанных исполнителей этих терактов.
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